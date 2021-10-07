شاهد .. ابنة سيرين عبد النور تثير ضجه كبيره بمواقع التواصل الاجتماعي.. بالمايوه وانتقادات مؤذية!

انت الان تتابع خبر ابنة سيرين عبد النور تثير ضجه كبيره بمواقع التواصل الاجتماعي.. بالمايوه وانتقادات مؤذية! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/07 الساعة 06:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

نشر زوج الممثله سيرين عبد النور صورة جمعته مع ابنته الكبيرة “تاليا” أثناء تواجدهما في المسبح.



ارتدت الطفلة المايوه كما كل بنات جيلها، وكانت اطلالتها محترمة، لكنها تعرضت لإنتقادات كثيرة من الذين لا يتقبلون الإنفتاح ويفضلون الفتاة مهما كان عمرها بالنقاب.10226317



سيرين كانت اعتمدت لفترة طويلة على سياسة اخفاء وجه ابنتها عن السوشيال ميديا خوفًا عليها من الكلام المؤذي والتعليقات

المسيئة، لكنها غيّرت رأيها بعد انجابها لإبنها كريستيانو الذي نشرت صوره بعد أشهر من ولادته.10226317