شاهد .. اطلالة جريئه تسلب العقول... درة التونسية تثير الجدل بجرأتها على غير العادة بملابس البحر! اتفرج

انت الان تتابع خبر اطلالة جريئه تسلب العقول... درة التونسية تثير الجدل بجرأتها على غير العادة بملابس البحر! اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - شاركت الفنانة درة التونسية، جمهورها بصور من رحلتها في أحد المناطق الساحلية حيث تقضي إجازة الصيف هناك.

21954588

درة والهوت الشورت

وظهرت درة في الصور التي نشرتها عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، وهي ترتدي ملابس البحر المكونة من هوت شورت يغلب عليه اللون الأخضر، مع توب بنفس الألوان، وبدون أكمام.

وأكملت درة إطلالتها بمكياج ناعم ومجموعة اكسسوارات ونظارة شمسية.وعلقت درة على الصور قائلة: (السماء فوق ، والرمل في الأسفل، والسلام في الداخل.. قابلني حيث تلامس السماء البحر).

(الجسد العاري ليس دليل حضارة)

وتباينت ردود الأفعال حول صور درة، منهم من تغزل بجمالها ورأوا أنها أنيقة، ومنهم من هاجمها واتهمها بالاتجاه إلى الجرأة بعد أن اعتاد الجمهور على إطلالاتها المحتمشة.

21954588