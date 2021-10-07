شاهد .. ياسمين صبري تقلد "جورجينا رودريغيز" بأحدث ظهور لها وتثير انتباه الجمهور!

انت الان تتابع خبر ياسمين صبري تقلد "جورجينا رودريغيز" بأحدث ظهور لها وتثير انتباه الجمهور! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/07 الساعة 10:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

فاجأت النجمة المصرية ياسمين صبري الجمهور في أحدث إطلالة لها شاركتها عبر حسابها الخاص على “انستغرام”، اليوم الأربعاء.

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حيث نشرت صبري صورها لها وبدت وكأنها نسخة طبق الأصل من عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز حبيبة اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وأعجب المتابعين بصور النجمة ياسمين، حيت اعتبروا بأن إطلالتها تشبه إطلالة عارضة الأزياء جورجينا.

وظهرت صبري في جلسة التصوير على متن يخت ارتدت خلالها فستانًا طويلاً ضيقًا من اللون البنفسجي.

وعلق أحد المتابعين على الصورة قائلًأ :”دي شبه جورجينا بالضبط”.

فيما علقت إحدى المتابعات، :”والله عملت لايك ع اساس انها جورجينا”.

كما وعلت أخرى :”خلاص يا ياسمين ده انتي جورجينا جدا”، “امسحي صوره جورجونيا يفنانه”، ” چورچينا حتجننك”، و”والله أفتكرتك چورجينا”.

إطلالات ياسمين

وأصبحت إطلالات ياسمين بالآونة الأخيرة تُقارن بعارضة الأزياء جورجينا رودريغز، حيث لا تسلم الفنانة المصرية من هذه المقارنة وأصبحت تلازمها.

وقال عدد من المتابعين “إن ياسمين استغلت هذه المقارنة، وأصبحت تظهر باستايلات ومكياج وتسريحة شعر مشابهة لحبيبة رونالدو”.

حتى يبقى الجدل قائمًا بين الجمهور، وتتصدر الترند على إثر ذلك.

فيما دافع عنها آخرون وقالوا إنه قد يكون هناك تشابه بين النجمتين في الملامح، ولكن صبري ليست بحاجة للتشبه أو تقليد أية نجمة.

لأنها تملك المؤهلات التي تجعلها نجمة عالمية وليست عربية فقط.

اتهام ياسمين

وفي وقت سابق أيضًا تم اتهام ياسمين بأنها نشرت صورًا لجورجينا رودريغز، وتقارن نفسها بها إن كان بالملامح أو الأزياء أو تسريحات الشعر.

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