شاهد .. اصالة كامل ..من مقدمه في MBC3 الى عارضة ازياء وبظهورها بفستان قصير الجمهور..بدأتي تفقدين ثقة الناس!؟

انت الان تتابع خبر اصالة كامل ..من مقدمه في MBC3 الى عارضة ازياء وبظهورها بفستان قصير الجمهور..بدأتي تفقدين ثقة الناس!؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/07 الساعة 10:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

شاركت الإعلامية وعارضة الأزياء المصرية أصالة كامل، الأربعاء جمهورها صور عبر موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام”.

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ونشرت المصرية أصالة، صور جريئة لها، وهي ترتدي فستان أخضر قصير، يكشف أجزاء من منطقة الصدر، كما وترتدي فوقه جاكيت باللون الأسود.

وأنتقد متابعين الإعلامية أصالة، حيث علق أحد المتابعين، :”حياتها أصبحت نفسيه واضح انها تعمقت ف الساديه”.

وأضاف :”وأصبحت منها اغلب صورها ترمز لذلك الله يهديك ويشفي قلبك من الأشياء هاذي.. كنتي انسانه متعلمه ومحبوبه والان تفقدين ثقة الناس فيك”

فيما علقت إحدى المتابعات قائلة :” تسكع وتاتو وتعري و….. إلى أين ممكن نعرف؟”.



الإعلامية أصالة

وأصالة كامل، إعلامية وممثلة وعارضة مصرية، ولدت في القاهرة أنهت دراستها الثانوية وبدأت مشوارها الفني في عمر صغير جداً.

حيث قدمت الكثير من المسلسلات الخليجية وكانت تعمل كمقدمة برامج في قناة إم بي سي 3.

ولكن في عام 2020 تركت تقديم البرامج وقررت الاتجاه إلى مشاريع بعيدة عن الإعلام.

وفي بداية عام 2020 أعلنت أصالة إنها تركت قناة إم بي سي 3 بعد العمل معهم لمدة ثمانية سنوات.

وقالت إنها تحب الخوض في تجارب جديدة في مجالات أخرى.

وفي فبراير 2020 قامت أصالة بقص شعرها بتسريحة بيكسي، هذا الأمر أدى لتفاعل مستخدمين الإنترنت بشدة مع قصة شعرها القصيرة.

وتصرفها غير المتوقع بحلق شعرها بنفسها، فأشار البعض إلى أنها تهورت بهذا التصرف، واتهمها بلفت الانتباه بهذا التصرف المفاجئ.

واتجهت أصالة منذ لحظة خروجها من إم بي سي 3 بستايلها وشكلها إلى جهة أخرى بشكل كلي مليئة بالجرأة والإغراء.

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