شاهد .. زواج لين الحايك نجمة برنامج ذا فويس من ملياردير لبناني شهير .. لن تتخيل من يكون ؟ (صورة)

انت الان تتابع خبر زواج لين الحايك نجمة برنامج ذا فويس من ملياردير لبناني شهير .. لن تتخيل من يكون ؟ (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أنتشرت أخبار عن خطوبة الفتاة اللبنانية التي شاركت في برنامج المسابقات ذا فويس كيدز وتمكنت من أخذ لقب ذا فويس كيدز وهي من فريق كاظم الساهر وسوف نتعرف على حقيقة الخبر.

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تساءل الكثيرون من محبي الشابة اللبنانية لين الحايك حول صحة الأخبار التي تم تداولها حول خطوبتها من شاب لبناني مليونير, وكانت بعض الصفحات قد نشرت خبر الخطوبة ولكن بدون ذكر المصادر الموثوقة.

ومن خلال المتابعة من خلال موقعنا الصفحة العربية تبين بأن تلك الصفحات ليست رسمية وكذلك ليست مشهورة لكي نتمكن من اخذ الأخبار منها, وبعد البحث وجدنا بأن الأخبار حول خطوبتها ماهي سوى كذبة تم نشرها من احدى الصفحات المزيفة.52257460