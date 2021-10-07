شاهد .. الممثله يسرا بأستياء شديد تنفعل على مدير مهرجان الجونة.. وتعلق!

انت الان تتابع خبر الممثله يسرا بأستياء شديد تنفعل على مدير مهرجان الجونة.. وتعلق! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/07 الساعة 11:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

أعربت الفنانة المصرية يسرا عن استيائها الشديد من التصريح الأخير الذي أدلى به مدير مهرجان الجونة السينمائي إنتشال التميمي والذي قال إنه يحق لها التكريم، لكن تواجدها داخل اللجنة الاستشارية العليا بالمهرجان حال دون ذلك.

24018914

نشرت يسرا بيان عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام قالت فيه أنه من الطبيعي أن تشير المهرجانات إلى خطتها في اختيار الفنانين الذين ترغب في تكريمهم، وتوضيح حيثيات اختياراتها للشخصيات المكرمة.

وفوجئت بالأسلوب الذي اعتمده مهرجان الجونة من خلال الإشارة إلى أسماء الأشخاص الذين لا يستطيعون تكريمهم، وعلقت قائلة “هذا الأمر لم يحدث من قبل في أي مهرجان دولي أو محلي”

وتابعت: “الإشارة لي بهذا السياق تحديداً لا يمكن أن تُفهم بشكل جيد أو إيجابي، كفنانة يسعى المهرجان للاحتفاء بها كما تدعي، ولكن كتبرير لسؤال لم يُطرح من الأساس،

لا من الصحافي خلال الحوار، ولا بيني وبين إدارة المهرجان، ولا حتى من أي أطراف أخرى، علماً بأنه تم تكريمي ومنحي جوائز، سواء بشكل مباشر لشخصي أو عن أعمالي، من خلال أكثر من 80 جهة محلية ودولية، ولا أحتاج لأي مبررات سواء لتكريمي أو عدمه”.

ولفتت إلى أن أسوأ ما في القضية كان تبرير التميمي لعدم تكريمها، وأرجع السبب إلى عضويتها في اللجنة الاستشارية للمهرجان والتي تشرفت باختيارها لتكون إلى جانب عدد من السينمائيين المتميزين من أنحاء العالم.24018914