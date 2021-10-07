شاهد .. دنيا سمير غانم تحرق قلب شقيقتها إيمي وترتكب غلطة حسن الرداد مع مي عمر!

انت الان تتابع خبر دنيا سمير غانم تحرق قلب شقيقتها إيمي وترتكب غلطة حسن الرداد مع مي عمر! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/07 الساعة 01:00 مساءً | (هبه الوهالي)

كشفت مصادر مقربة من الفنانة دنيا سمير غانم عن قرار صادم اتخذته النجمة الشابة بعد وفاة والديها الفنانين سمير غانم ودلال عبد العزيز.



وقررت دنيا سمير غانم، تجاوز أحزانها على وفاة والدها الفنان سمير غانم ومن بعده والدتها الفنانة دلال عبد العزيز، عبر العودة من جديد لاستكمال تصوير مسلسلها «عالم موازي».27865109

وقالت مصادر مقربة أن دنيا سمير غانم وافقت على استئناف التصوير المسلسل خلال الأيام المقبلة والذي كان قد خرج من السباق الرمضاني بسبب الظروف التي مرت بها دنيا سمير غانم.



ويأتي هذا القرار بعد استناف زوج شقيقتها إيمي الفنان حسن الرداد تصوير فيلم الجديد “تحت تهديد السلاح” الذي يتشارك بطولته مع الفنانة مي عمر بعد فترة طويلة من تعطل تصويره وهو الأمر الذي أغضب زوجته إيمي سمير غانم التي لاتزال غارقة في أحزانها.



وكانت مصادر مقربة من الفنانة إيمي سمير غانم كشفت أنها قررت اعتزال الفن والابتعاد عن الساحة الفنية بعد أن فشلت في الخروج من حالتها النفسية الصعبة عقب وفاة والديها الفنانين سمير غانم ووالدتها الفنانة دلال عبد العزيز.



وأكدت ايمي أنها تريد الانعزال والابتعاد عن الساحة الفنية خلال هذه الفترة، ولن تستطيع العودة الي التمثيل الا بعد استقرار حالتها بشكل كامل، ولا تعلم متى يمكن أن يحدث ذلك وفق مجلة الجميلة.



واعتبر البعض أن قرار إيمي المفاجئ باعتزال الفن ردا على قيام زوجها بتركها غارقة في أحزانها وحالتها النفسية السيئة والعودة لتصوير فيلمه الجديد مع الفنانة مي عمر.



وتدور أحداث «عالم موازي» في 15 حلقة فقط حول مقابلة دنيا سمير غانم مجموعة من الأشخاص وتتعدد المواقف والأزمات بشكل كوميدي، حيث يدور العمل في إطار حلقات منفصلة.27865109