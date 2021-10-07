شاهد .. هل تتذكرون بطلة مسلسل فريحة هازال كايا : تظهر في البحر بدون ملابس ومتابعون عرب يفجرون التعليقات .. اتفرج

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/07 الساعة 01:00 مساءً | (مايا)

عبر حسابها في إنستغرام، نشرت النجمة التركية هازال كايا صورة لها من البحر ظهرت بها وهي مبللة وبدون ملابس، ما أثارت صدمة المتابعين الذين انتقدوا إطلالتها الجريئة، وخاصة جمهورها العربي الذي أشاد بأدوارها التي ظهرت بها بملامح بريئة وطفولية بعيدا عن التعري والجرأة، بينما تغزل البعض بجمالها وإثارتها، وعبروا عن حبهم لها.

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يذكر ان هازال كايا قد صدمت جمهورها بإطلالة جديدة تختلف كلياً عن مظهرها الذي تعتاد متابعيها عليه، حيث ظهرت مؤخرا بنحافة مفرطة، كما اعتمدت لون شعر نحاسي، ضمن لجنة تحكيم مهرجان أفلام أنطاليا، كما اكد البعض ان ملامحها تغيرت جدا، ويبدو ان هازال اتخذت هذا اللوك لأجل مسلسلها الجديد "المستحيل"، والذي ستلعب هازال دور البطولة، وهي فتاة ذات شعر أحمر نحاسي بجانب النجمين بورا جولسوي ومحمد أوران، وسيعرض المسلسل على قناة فوكسويذكر أن هازال كايا قد شاركت بالكثير من الأعمال التي جعلت لها قاعدة جماهيرية كبيرة خاصة في العالم العربي، ومن مسلسلاتها: فريحة، والعشق الممنوع..

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