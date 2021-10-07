شاهد .. السعودية ​فوز العتيبي في الشاطئ مع زوجها ..وبوضعيات مثيره تغضب المتابعين (اتفرج)

انت الان تتابع خبر السعودية ​فوز العتيبي في الشاطئ مع زوجها ..وبوضعيات مثيره تغضب المتابعين (اتفرج) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/07 الساعة 02:30 مساءً | (هبه الوهالي)

في إحدى الصور، أطلت فوز العتيبي بصورة نشرتها عبر حساباتها في مواقع التواصل، وهي تجلس على ركبتي زوجها وتحتضنه، وكتبت: "الصورة عاجبتني"، لكنها أثارت بها غضب المتابعين.

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أثارت الفاشنيستا السعودية ​فوز العتيبي الجدل مجدداً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بفيديو نشرته على حسابها ستاب شات، حيث ظهرت فوز وهي تغني "رجاوي" للفنان راشد الماجد، ليفاجئها زوجها لاعب كرة القدم السعودي السابق أحمد موسى، بقبلة على خدها، ويصرخ: "الله أكبر".

وهذه ليست المرة الأولى التي تثير فيها العتيبي الجدل على مواقع التواصل بتصرفاتها الجريئة، حيث نشرت في وقت سابق مقطع فيديو ظهرت فيه برفقة زوجها خلال رقصهما واستحمامهما

في البانيو، وفي ظهور آخر خلال إحتفال رأس السنة التي استقبلوها بقبلة حميمة تبادلاها أمام الحاضرين في محيط برج خليفة في دبي.

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