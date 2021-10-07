شاهد .. بعد تصدرهما الترند.. القبض على الكويتية سارة الكندري وزوجها بتهمة صادمة!؟

انت الان تتابع خبر بعد تصدرهما الترند.. القبض على الكويتية سارة الكندري وزوجها بتهمة صادمة!؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/07 الساعة 02:00 مساءً | (هبه الوهالي)

انتشر على مواقع التواصل، وبعض الصفحات الفنية التي تعنى بأخبار المشاهير، خبر صدم الجميع يفيد بإلقاء السلطات الكويتية القبض على المدّون السعودي أحمد العنزي وطليقته سارة الكندري بتهمة النصب على مصممة أزياء.

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كما أكدت "شبكة الكويت" في التفاصيل، أن شرطة منطقة السالمية في محافظة حولي، ألقت القبض على سارة الكندري وزوجها بتهمة النصب والاحتيال، بعد ان نصبا على مصممة أزياء بمبلغ 30 ألف دينار كويتي اي حوالي 100 ألف دولار أمريكي.

ومن جهتهما، لم يصدر اي تصريح، أو تعليق رسمي من الثنائي أو مقربين منهم على هذه الأنباء، عبر حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأثارت هذه الأخبار الجدل على مواقع التواصل بين المتابعين، منهم صدق هذا الأخبار وهاجم الثنائي، وخاصة بعد ان تصدرا الترند مؤخرا بسبب خلافتهما وفضح كل طرف للطرف الآخر

وخصوصيات الزواج، ومنهم من أشار الى ضرورة التاكد من حقيقة الأخبار المتداولة حول القبض على الكندري والعنزي.36763258