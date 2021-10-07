شاهد .. فضيحةمدويه.. محمد رمضان بعد ظهور زوجته بصدر مكشوف وقبلات حميمية والصعايدة يعلقون. اتفرج

انت الان تتابع خبر فضيحةمدويه.. محمد رمضان بعد ظهور زوجته بصدر مكشوف وقبلات حميمية والصعايدة يعلقون. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تداول رواد مواقع التواصل، وبعض الصفحات الفنية، مجموعة صور لمحمد رمضان وزوجته نسرين عبد الفتاح، وظهرا ببعضها بإطلالات جريئة، أثارت انتقادات المتابعين، ومن بين الصور، كانت أثناء حفل الزفاف، حيث ظهرت زوجته مرتديا فستانا مكشوف الصدر باللون الأبيض، واعتبر الجمهور ان اطلالتها غير محتشمة.

78700284

كما تداول المتابعون مقطع فيديو ظهر به محمد رمضان برفقة زوجته وهي تقبله داخل السيارة بطريقة حميمية، على أنغام أغنية "إنت الحب" لأم كلثوم، وكانت الإعلامية الكويتية مي العيدان، من أول المهاجمين للفنان المصري وزوجته، موضحة أن هذا التصرف غير أخلاقي ولا يصح أن يتم نشر على العلن.

كما ظهرت زوجة محمد رمضان بمقطع فيديو وهي ترقص على أغنية زوجها نمبر ون، وصور أخرى جمعتهما في المسبح، أثارت الجدل في وقتها.

وانهال المتابعون بالتعليقات على الصور ومقاطع الفيديو المنتشرة لمحمد رمضان وزوجته بوضعيات جريئة، وخاصة المتابعون الذين ينتمون الى بيئة الصعيد، وهي بيئة محمد رمضان الأصلية، حيث أكد رمضان أن والده من إحدى محافظات الصعيد وأمه من محافظة الغربية، وانتقد الصعايدة محمد رمضان بسبب تصرفاته التي لا تليق ببيئته المحافظة، وخاصة انه كان متزوجا من سيدة محجبة في وقت سابق، لكنه طلقها

78700284