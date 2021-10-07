شاهد .. نزعت ثوب الخجل رهف القنون تستعرض سيارتها الفارهة ..وجلوسها بوضعيه مثيره للجدل وخادش للحياء (صورة)

انت الان تتابع خبر نزعت ثوب الخجل رهف القنون تستعرض سيارتها الفارهة ..وجلوسها بوضعيه مثيره للجدل وخادش للحياء (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/07 الساعة 04:00 مساءً | (هبه الوهالي)

نشرت الناشطة السعودية الهاربة ​رهف القنون صورة لها من سيارتها الفارهة نوع اللامبرغيني على حسابها الرسمي في مواقع التواصل الاجتماعي إنستغرام .

30920932

ظهرت في ​رهف القنون من داخل السيارة، وترتدي جامبسوت باللون البيج، مثل لون الجسم، وتجلس بطريقة إيحائية ومثيرة للجدل .



وحسبَ تصريحات رهف فإنّ أسرتها منعتها من الدراسة في الجامعة التي تُريد هي الدراسة فيها كما حبسها شقيقها بمساعدة من والدتها لشهور وذلك بعدما قصّت شعرها بل تعرضت للإيذاء الجسدي والنفسي وكانت قابَ قوسين أو أدنى من أن يُفرض عليها زواج تقليدي بدون رغبتها.

وتعرضت رهف لتهديدات بالقتل بسبب ارتدادها عن الإسلام. جديرٌ بالذكر هنا أنّ الردة تُعتبر جريمة داخلَ المملكة العربية السعودية ويُعاقب عليها بالإعدام حسب ما هوَ منصوص عليهِ في الشريعة الإسلامية

علق المتابعون على الصورة، معبرين عن إستنكارهم تصرفها وطريقة جلوسها المخلة بالآداب.30920932