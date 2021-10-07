شاهد .. ياسمين صبري تتعرض لهجوم وإعلاميون يتدخلون بعد ظهورها مستلقية بصدر مكشوف وتضج إثارة بالضيق.. اتفرج

انت الان تتابع خبر ياسمين صبري تتعرض لهجوم وإعلاميون يتدخلون بعد ظهورها مستلقية بصدر مكشوف وتضج إثارة بالضيق.. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/07 الساعة 04:30 مساءً | (هبه الوهالي)

شاركت النجمة المصرية ياسمين صبري متابعيها أحدث إطلالة لها نشرتها عبر حسابها الخاص على "انستغرام"، وظهرت مستلقية على متن يخت، مرتدية فستانًا طويلاً ضيقًا باللون البنفسجي، وسدلت شعرها للخلف، ووضعت مكياجا ناعما، وتزينت بعقد الماس فخم.

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نالت صورة ياسمين صبري إعجاب المتابعين الذين تغزلوا بجمالها، وسحرها، مؤكدين على حبهم لها ولإطلالاتها الفخمة، بينما قارنها البعض بجورجينا رودريغز صديقة رونالدوا، واتهمت ياسمين بأنها تحاول تقليدها بإطلالاتها وطريقة لبسها ، وكيفية التقاطها للصور، واتهمها البعض بتعمد التشبه مع جورجينا لتتصدر الترند، وعلق البعض: "إن ياسمين استغلت هذه المقارنة، وأصبحت تظهر

باستايلات ومكياج وتسريحة شعر مشابهة لحبيبة رونالدو"، لكن هذه المقارنات استفزت البعض الذين دافعوا عن ياسمين ومن بينهم الإعلامية المصرية هالة سرحان.

وكتبت هالة سرحان رسالة وجهتها لياسمين، عبر حسابها الخاص على تويتر: قالت فيها: "‏جميلة وأنيقة ولوحة فنية..فالعقول التافهة السخيفة التي تعقد مقارنات مع واحدة في بلد تانية جهل وغباء وعموما ياسمين المصرية بديعة المحيا".



وعلى الصعيد الدرامي، ابتعدت ياسمين صبري عن شاشة التلفاز في رمضان الماضي، لكنها تستعد للحضور في موسم رمضان المقبل من خلال مسلسل يحمل اسم "حلم ليال".83093666