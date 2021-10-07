شاهد .. الفنانه أصالة تسرب صوره صادمه لها قبل الشهرة والنجومية .. لن تصدق كيف كان شكلها ؟

انت الان تتابع خبر الفنانه أصالة تسرب صوره صادمه لها قبل الشهرة والنجومية .. لن تصدق كيف كان شكلها ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/07 الساعة 05:30 مساءً | (هبه الوهالي)

وفقا لما نشرته مواقع اخبارية عربية من موقع المستقبل فقد صُدم الجمهور من صورة قديمة للفنانة أصالة قبل أن تشتهر وتصبح فنانة كبيرة، حيث طرأ على ملامحها الآن تغيرات كبيرة وفقدت الكثير من الوزن.



وأرجع الجمهور سبب تغير ملامح أصالة نصري، لعمليات التجميل التي يقمن بها الفنانات وتغير من ملامحهن.60049975



ولكن أجمع كل من اتفرج الصورة وقام بمشاركتها، أن أصالة كانت ومازالت فنانة جميلة ورقيقة حتى وإن اختلف شكلها فهي مازالت جميلة.



التقطت أصالة هذه الصورة منذ 25 عاماً، وكانت تبلغ حينها 25 سنة، وعمرها الآن 51 سنة، وأتضح التغيير الكبير في ملامحها وخسارتها الكثير من الوزن الزائد .



الجدير بالذكر أن الفنانة أصالة نصري تستعد لتعاونٍ غنائي قادم، سيجمعها للمرة الأولى مع تركي آل الشيخ، وسيُلحن الأغنية نواف عبدالله، ومن المنتظر طرحها الأيام المقبلة.60049975