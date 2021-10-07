اتفرج – مشادة كلامية بين محمود الليثي وبلوجر مصرية

شكرا لقرائتكم خبر عن مشادة كلامية بين محمود الليثي وبلوجر مصرية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشبت مشادة كلامية بين الفنان محمود الليثي وبلوجر مصرية تدعى مريم سيف بسبب منشور لليثي يصف فيه مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي بأن ليس لديهم مهنة حقيقية بعد تعطل معظم التطبيقات مساء أمس.

وردت البلوجر مريم سيف على منشور الليثي عبر خاصية القصص المصورة بحسابها على إنستقرام، وكتبت “معلش يا أستاذ محمود الفاضل وأنت كنت إيه لما طلعت واللي شهرك اليوتيوب وبعدها بقيت ممثل؟وبعدين متنساش إن الممثلين دلوقتي لما بينطفوا مرة مبيرجعوش تاني وأنت شغلانتك إيه؟ مش قدام الكاميرا زينا ولا إيه؟ ولو الكهربا قطعت بتنطفو أنتو كمان ولا إيه النظام؟

بينما علق محمود الليثي كاتباً: “بصي يا أستاذة ياللي مش عارفك، أولًا أنا مغلطش فيكي لشخصك وإنتي غلطتي فيا، ثانيًا أنا ليا أصحاب كتير أنفلونسرز وأشهر منك بمراحل، أخدوا الموضوع بهزار عادي، ده لأن فعلًا ديه مش شغلانتهم الأساسية، ثالثًا لو أنت شايفة إن الممثل مش بينفع الناس، وإنتي بتنفعيهم، فده قلة فهم منك، وده مش هلومك عليه، عشان دي حاجات مينفعش نشتريها، بنتولد بيها”.

وأوضح محمود الليثي: “رابعًا كونك تقولي ده مكنش معاه 10 جنيه يركب مترو، وتتريقي على ده، فده مصدر فخر ليا، إني كنت أمل لشباب كتير أنهم يبدأوا من الصفر وينجحوا، ورحلة كفاح انبسطت إن الناس تعرفها، خامسًا الفن ده مهنة زيه زي الطب والهندسة، ولو حضرتك بتقرأي في التاريخ، هتعرفي إنه موجود من يوم ما اتوجدت الحضارة وغير شعوب عملت ثورات، مش مرتبط بالكهرباء زي ما بتقولي”.

وأضاف “وأخيرًا لو الأستاذ محمود حميدة شاف كلامك دا كان هيخليكي تعتذري للفن والفنانين كلهم اللي بتقللي من دورهم وكان هيفهمك ازاي تتكلمي بأسلوب راقي عن كدا”.

يذكر أن محمود الليثي شارك في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل “بين السما والأرض” مع كل من هاني سلامة، درة، سوسن بدر، محمد لطفي، ندى موسى وغيرهم نخبة من نجوم الفن