شاهد .. هل تذكرون الطفل "عمر" في فيلم زكي شان.. اتفرج كيف غدرت به السنين بعد اختفاء 16 عاماً

انت الان تتابع خبر هل تذكرون الطفل "عمر" في فيلم زكي شان.. اتفرج كيف غدرت به السنين بعد اختفاء 16 عاماً والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/07 الساعة 08:00 مساءً | (هبه الوهالي)

استطاع الطفل نهاد نور، أن يخطف أنظار الجميع بدوره الذي قدمه في فيلم “زكي شان”، والذي حقق نجاح ساحق وشهرة كبيرة لدى المشاهدين.



وعرض فيلم زكي شان في عام 2005، ومنذ ذلك الحين، اختفى نهاد عن الأنظار وعن مجال التمثيل نهائيًا.43341472

ومؤخرًا تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا لنهاد نور، من احدث ظهور له، حيث ظهر بملامح متغيرة تماما عما كان عليه وهو طفل، وأصبح شابا.



وشارك نهاد نور في العديد من الأعمال الفنية منها “زكي شان” و”الحب كدة”، ومسلسل “عصابة بابا وماما” و”كريمة كريمة”.



وفي وقت سابق، نشر نهاد نور، صورة له عبر حسابه على انستجرام، يظهر فيها تغيرا كبيرا في ملامحه عن الطفولة .

وعلق نور على صورته الشخصية: “تصدقوا كبرت فعلا انتم مبتكذبوش”.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع صور نهاد، حيث انتشرت بشكل كبير على السوشيال ميديا، والتي أصابت البعض بالذهول، معلقين : ” كبرت اوي، الزمن عدى بسرعة”.

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