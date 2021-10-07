شاهد .. النجمه غادة عبد الرازق.. بصوره لن تتوقعها من منزلها ببنطال ضيق (اتفرج)

انت الان تتابع خبر النجمه غادة عبد الرازق.. بصوره لن تتوقعها من منزلها ببنطال ضيق (اتفرج) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/07 الساعة 07:00 مساءً | (هبه الوهالي)

منذ فترة، فاجأت النجمة المصرية غاده عبد الرازق

جمهورها حين أعلنت عن زواجها من مدير التصوير هيثم زنيتا، بعد علاقة حب استمرت لأشهر بشكل سري، قبل أن يعلنا عن الخبر في منتصف رمضان.



زوجها كان في المنزل معها، والتقط لها صورة لا تليق بها كنجمة كبيرة (كما ترون أدناه) ومثل هذه الوضعيات تنشرها فنانات آخر زمن أو أي فتاة تريد الشهرة بطريقة سريعة.26176236



غادة من النجمات المحترمات جدًا لكنها أخطأت حين وافقت على نشر هذه الصورة التي عرضتها لإنتقادات كثيرة من الناس، ونحن أيضًا لا نتوقعها بهكذا وضع إلا إذا كان في دور في مسلسل!

فشلت بمسلسلها (سلطانة المعز) ولم تحقق نجاحًا كبيرًا كالعادة،

لأن القصة لم تكن جيدة، بالإضافة إلى أخطاء كثيرة لا تليق بتاريخ غادة ومشوارها الفني الجميل، والأسوأ أن مدة الحلقة كانت فقط ٢٠ دقيقة بينما الحلقة الأخيرة لم تتخطَ الـ ١٨ دقيقة.

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