انت الان تتابع خبر رقص شوق الهادي ومهيرة عبد العزيز يشعل مواقع التواصل الإجتماعي ويتصدر التريند اتفرج بالفيديو والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/07 الساعة 07:27 مساءً | (خليج الجزيره)

أثارت الممثلة ​شوق الهادي​ المقيمة في الكويت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب نشر فيديو وهي ترقص الرقص العراقي مع الإعلامية الإماراتية مهيرة عبد العزيز في إحدى المناسبات.

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وارتدت شوق الهادي فستاناً باللون الأحمر ضيق وتميزت قصته بالكتف الواحد، في منشورات أعادت التذكير بالفيديو الذي جمعها بالفنان المصري محمد رمضان وهي ترقص بملابس مكشوفة من الساتان.

وتعرضت شوق لتعليقات القاسية وانتقادات بسبب ملابسها وطريقتها في الدلع والرقص ومنها الإعلامية مي العيدان قائلة: "الحمد لله انك مو كويتية... وصدق المرحوم بدر الماس بكل كلمه قالها عنك... اللي بيطلع يدافع عنها هو مثلها ويسوّي مثلها".

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