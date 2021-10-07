انت الان تتابع خبر المتحول بدر خلف يوجه رسالة مبطنة لرهف القنون!! والجمهور مصدوم والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/07 الساعة 07:53 مساءً | (خليج الجزيره)

وجه خبير التجميل بدر خلف رسالة مبطنة أجمع أغلب المتابعين أنه يقصد فيها الشابة رهف القنون التي أحدثت ضجة بسبب صورها واستعراضها لجسدها في الآونة الأخيرة.

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ونشر بدر خلف هذه الرسالة عبر حسابه الشخصي على تويتر مهاجمًا فيها المتاجرة بالجسد فكتب: "شافت محد عطاها وجه، راحت فتحت اونلي فانز ! ترا كلنا نقدر نعرض جسمنا ونطلع ملايين بهالطريقة البورن Easy Money بس لفترة معينة، بعد مايملون الناس منك".

وتساءل: "وش راح تسوين؟ كيف نظرتك لنفسك بتكون؟ احترام وتقديس الذات ماينشرون بفلوس الدنيا، من تخلين جسمك سلعه تخسرين نفسك وروحك وذاتك".

وانهالت التعليقات على تغريدة بدر، وأبدى البعض استغرابه من هذه النصحية رغم أنها تحمل مضامين مفيدة، لكن طالبوه هو الآخر بالتوقف عن إثارة الجدل.

وجاء في تعليقات عدد من المتابعين: "كلم نفسك أول بعدين تعال انصح غيرك"، و"شاف ما حد معطنه وجهه قال أصير بنت"، "كنت اعلامي قدير وبشوش ومحترم ماذا حصل لك حتى تهين نفسه هكذا؟؟"، "بالله لا عاد تنصح وتقط وجهك معانا احنا السعوديين بالذات".

فيما دافع عنه آخر بالقول:"حب يحكي كلمة خير وين المشكلة، الكلمة الحلوة طالعة والنصيحة ما عليها مال، وهو حب ينصح بالرغم من تصرفاتوا،، فانا اشوف عادي وما يستاهل هل الهجوم".

وكانت رهف القنون قد أحدثت ضجة قبل أيام بعد ظهورها بطريقة بدا عليها كأنها عارية بشكل كامل، وفي فيديو آخر تقبّل صديقتها من فمها داخل السيارة، نشرته عبر الستوري بحسابها على إنستغرام.

وتعرضت القنون إلى هجوم لاذع كونها تتقصد تصدر الترند بأساليب وتصرفات "غير أخلاقية" حسب رأي متابعيها.

أما بالنسبة لبدر خلف فقد ظهر قبل أيام قليلة عبر مقطع مصور يكشف من خلاله تعرضه للتحرش وقال: "اليوم حسيت بمعاناة البنات اللي يعانون من التحرش، أنا داخل الجمعية في أمان الله، لابس عباية و لابس خمار، واحد قاعد يغلس عليا ويراقبني من ساعة ما دخلت لحد ما طلعت، لما دقيت سيارتي طار وراح.. إيش في! بنات الناس مو لعبة! اعتبرني أختك اعتبرني قريبتك!".

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