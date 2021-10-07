شاهد .. نشرت صورة لمؤخرتها.. تعرّفوا على عشيقة رهف القنون فاتنة الجمال والسر الذي فجره متابع سعودي

انت الان تتابع خبر نشرت صورة لمؤخرتها.. تعرّفوا على عشيقة رهف القنون فاتنة الجمال والسر الذي فجره متابع سعودي والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - واصلت الناشطة السعودية، رهف القنون ، ممارسة الأفعال الفاضحة مع عشيقتها الجديدة ساحرة الجمال، علناً.

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فبعد أن كانت قد ظهرت الشابة السعودية، تتبادل مع عشيقتها الاحضان الساخنة والقبلات الحميمة داخل سيارة، أطلت مجددًا، والأخيرة تحتضنها وتتحسسها من الخلف وهي بالباس الداخلي.ولم تكتف رهف القنون، بذلك بل قامت بتصوير مؤخرة عشيقتها الجديدة وهي منحنية وموجهة لها نحو الكاميرا، ونشرت مقطع فيديو يوثق ذلك عبر خاصية الستوري بحسابها على موقع إنستغرام.

كما كشفت الناشطة السعودية المثيرة للجدل، عن هوية عشيقتها الجديدة، قائلة، أن إسمها "سيدني باترسون". ووصفتها بأنها: “حبيبتي”.

وقبل أيام قليلة شاركت رهف القنون، متابعيها عبر حسابها بموقع "إنستغرام"، إطلالة جريئة ظهرت فيها بلباس خفيف جدا وملتصق بجسدها، مما جعل البعض يعتقد أنها عارية تماما خاصة وأنه بنفس لون جسدها.

ولم تكتف رهف بذلك، بل ظهرت بوضعية جنسية، منها الانحناء إلى الأمام لابراز مؤخرتها الكبيرة، وإظهار عضو حساس في جسمها، وهو لسانها.

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، صور رهف عقب نشرها لها، تحت عناوين وتعليقات تنوعت بين الهجوم الشديد والانتقاد الحاد، مع قليل من التغزل والتحرش.

وقال متابعون أن الشابة السعودية لا تكترث أبداً لما قيل عنها خاصة بعد ظهورها تمارس الشذوذ مع شابة داخل سيارة، مؤخرا، وكشفها عن مؤخرتها قبلها بأيام قليلة.

ومؤخرا أثارت رهف القنون، ضجة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشرت فيديو فاضح عبر خاصية الستوري بحسابها على إنستغرام.

وعلق أحد المتابعين السعوديين قائلا، أن رهف القنون كانت تقوم بأفعالها الفاضحة منذ فترة طويلة :”اش دخل تحريض نسويات! هذا الشيء كانت تسويه رهف عند اهلها وتمارس الجنس وتصور ولو الفديوات اللي انتشرت لها ماكانت هربت يعني اللي تبغا العهر راح تسويه ب أهلها ولا بدونهمم ببلدها ولا بخارج بلدها”.

ووصفها متابع آخر بالممثلة الاباحية :”تحققت النبوة اول سعودية ممثلة اباحية رحم الله بقلط”.

وكتب ثالث :”حال رهف اليوم هو حال ابليس لمن رفض يسجد لادم عليه السلام، ويوم شاف انه خسر الجنه ومافيها صار يتوعد ابن ادم بقوله “لأغوينهم اجمعين. وهذا الي تحاول رهف اليوم تسويه بعد ما تاكدت انها كانت ضحيه وانها صارت لعبه يتداولونها الغرب فيما بينهم صدق انه من طلع من داره قل مقداره”.

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