اتفرج – ياسمين صبري: أنا مجرد وجه جميل لا أجيد التمثيل

شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين صبري: أنا مجرد وجه جميل لا أجيد التمثيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت الفنانة ياسمين صبري : “لم تكن لدي خبرة جيدة في العمل، وبدأت بالفعل أؤمن بكلام الناس بأني مجرد وجه جميل، وأنني شخصية محظوظة، وقلت لنفسي هذا صحيح”.

واكدت: لا يمكنني وصف تجربتي المهنية بأنها ناجحة جدًا، فقد بدأت أصدق ما يُشاع عني كمجرد فتاة جميلة ومحظوظة دون أي موهبة فنية تذكر.

و أضافت :شاركت في أعمال تلفزيونية دون تركيز على التفاصيل لاقتناعي بأن الجمهور سيتابعني بكل الأحوال فلم أبذل أي جهد يذكر.

بينما أوضحت انها تمتلك موهبة لا يستهان بها فأنا فنانة وأتمتع بموهبة التمثيل إلا أنني لم أتمكن من إيجاد نص فني جيد وهذا ما دفعني للامتناع عن التمثيل في العام الماضي.

يذكر أن ياسمين صبري عن الموسم الرمضاني الماضي، وكان آخر أعمالها مسلسل “فرصة تانية” معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج ‏مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، ‏سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوي، محمد جمعة‎.‎