شاهد .. بحركة اغراء متعمدة... نسرين طافش تستعرض مؤخرتها بوصلة رقص امام الشاطئ..اتفرج

انت الان تتابع خبر بحركة اغراء متعمدة... نسرين طافش تستعرض مؤخرتها بوصلة رقص امام الشاطئ..اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تصدرت الفنانة السورية نسرين طافش محركات البحث خلال الساعات الماضية بعد إطلالتها الاخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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في التفاصيل ، نشرت الفنانة السورية نسرين طافش عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستجرام مقطع فيديو جديد لها من آخر اجازة صيفية قامت بها في إحدى الجزر الافريقية.

وظهرت نسرين طافش في مفطع الفيديو بإطلالة جذابة جدا مرتدية فستان صيفي باللون الازرق القصيراثناء تمايلها رقصا امام البحر.

وبدت في قمة انوثتها ورقتها بإطلالة هفوية مليئة بالحب والجنال ، حيث تفاعل الكثير من جمهورها عبر خاصية التعليقات والاعجابات.

من جهة اخرى، تصدرت نسرين طافش حديث مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها الأخير في حفل الموريكس دور والذي تسلمت به جائزة أفضل ممثلة عربية هذا العام عن دورها الأهير في شهر رمضان بعنوان " المداح " برفقة الفنان المصري حمادة هلال.

يذكر ان الفنانة نسرين طافش تستعد لإطلاق عملها السينمائي الجديد لعام 2022 برفقة الفنان المصري خالد سليم بفيلم " في القلب " والذي انتهت من تصويره مؤخرا في القاهرة.

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