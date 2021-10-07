شاهد .. إصابة سمية الخشاب فى منطقة حساسة بمشهد ساخن لها تكرر 18 مرة والفنانة :اتعورت ..اتفرج

انت الان تتابع خبر إصابة سمية الخشاب فى منطقة حساسة بمشهد ساخن لها تكرر 18 مرة والفنانة :اتعورت ..اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - اعتادت الفنانة سمية الخشاب من خلال لقاءاتها في البرامج التليفزيونية على إطلاق تصريحات تتميز بالجراءة واثارة الجدل، لتصبح حديث الجماهير ورواد مواقع السوشيال ميديا، ولعل من أكثر تصريحاتها المثيرة للجدل هي التي أطلقتها في إحدى برامج التوك شو حول أنها لم تندم على أي عمل أو دور قامت به، بما في ذلك مشاهدها الجريئة التي قدمتها مع مخرج شهير.

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ومن أبرز أفلامها مع هذا المخرج (حين ميسرة- الريس عمر حرب -خيانة مشروعة)، حيث أكدت الخشاب أنها تعتز بما قدمته، لأنه يكون في سياق الدراما.وكان من أبرز تصريحاتها التي أثارت الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن أصعب المشاهد التي صورتها في تاريخها الفني، حيث صرحت “سمية الخشاب” أن مشهد اغتصـابها في فيلم حين ميسرة، كان الأصعب في مسيرتها قائلة: ”المخرج كرر المشهد 18 مرة واتعورت والولاد اللي معايا في المشهد هما كمان اتعـوروا“.

جزء من الأحداث

في تصريحات صحفية قالت سمية: “أنا ممثلة عندما أقتنع بدور ما أؤديه بكل تفاصيله حتى لو كان فيه مشهد اغـتصاب، ولا يوجد ما يمنعني من أدائه وقد فعلتها في “حين ميسرة” ومستعدة لتكراها طالما أن المشهد جزء من الأحداث”.كما تطرقت للحديث عن مشاهد الاثـارة خاصة مشاهدها الجريئة، قائلة: “مشاهد الاثـارة ليست وحدها تصنع فنان، والمشاهد التي قدمتها مع جريئة وليست وقـحة، خاصة وأني أعمل مع مخرج فاهم شغله وكل الناس تحترمه وله جمهوره ورؤيته ولا أناقشه في أي شىء يطلبه.

جدير بالذكر أن فيلم “حين ميسرة” تم عرضه لأول مرة عام 2007، وبطولة سمية الخشاب وعمرو سعد ووفاء عامر و عمرو عبد الجليل، وحقق حينها نجاحا كبيرا.

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