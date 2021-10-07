شاهد .. نادين نسيب نجيم تدخل القفص الذهبي .. والعريس ممثل شهير! - بالصورة

انت الان تتابع خبر نادين نسيب نجيم تدخل القفص الذهبي .. والعريس ممثل شهير! - بالصورة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/07 الساعة 09:00 مساءً | (هبه الوهالي)

تصدر مسلسل "​صالون زهرة​" ووسم "​نادين نسيب نجيم​" الترند على مواقع التواصل الإجتماعي بعد عرض الحلقة الـ 15 والأخيرة مساء يوم أمس من المسلسل، إذ ختم العمل بنهاية سعيدة، بزواج أبطاله الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم والممثل السوري ​معتصم النهار​.



فنشر معتصم صورة من حفل الزفاف تجمعه بـ نادين وعلّق قائلاً: " يلعن أبو المصاري المهم كسبنا محبتكن سيخ راسي".44780523



وبدت نادين بالصورة مرتدية فستان زفاف بسيط، وبتسريحة شعر مرفوعة ووضعت زهرة على رأسها.



"صالون زهرة" إنتاج شركة صباح إخوان، وبطولة الممثلين نادين نسيب نجيم، معتصم النهار، طوني عيسى، كارول عبود، فادي أبي سمرا، ​زينة مكي​، نهلا داوود، ​مجدي مشموشي​، نوال كامل، ​جنيد زين الدين​، ​أنجو ريحان​، حسين مقدم، رشا بلال ولين غرّة.

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