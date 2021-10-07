انت الان تتابع خبر اتفرج فيديو رقص درة التونسية لزوجها رجل الأعمال المصري الذي أثار ضجة واسعة ! واغضب المتابعين بسببه والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/07 الساعة 08:34 مساءً | (خليج الجزيره)

سودافاكس – احتفلت الفنانة درة التونسية، بعيد ميلاد زوجها رجل الأعمال المصري هاني سعد بطريقة خارجة عن المألوف.

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درة التونسية

ونشرت درة فيديو عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، مدته خمس دقائق، بدأته بظهورها وهي توجه له معايدة.

ثم توالى عدد من نجوم الفن بالفيديو، على توجيه التهنئة لهاني سعد، منهم الفنانة السورية جومانة مراد وزوجها، وبشرى وهند عبد الحليم وشريف رمزي وخالد الصاوي، وغيرهم.

وعلقت درة التونسية على الفيديو: (كل سنة وانت طيب يا حبيبي ربنا يسعد قلبك ويارب وكل سنة تبقى مبسوط اكتر والسنة الجديدة يكون كلها نجاح وسعادة).

وتابعت: (عيد ميلاد سعيد حبيبي كل ما أتمناه اليوم هو أن أراك سعيدا ومحبوبا، استمتع بهذا اليوم لأن كل شيء عنك.. واستمتع بالحياة، شكر خاص لجميع أصدقائنا الرائعين على المشاركة في هذا الفيديو نحن نحبك).

وصلة رقص لدرة على (نمبر ون)

كما نشرت درة فيديو آخر، لكنها قامت بحذفه لاحقاً، ظهرت خلاله وهي ترتدي ملابس كاجوال بجانب زوجها وترقص على أغنية (نمبر ون) للفنان محمد رمضان.

وتعرضت درة للهجوم بسبب رقصها خاصة أن جمهورها لم يعتد على مشاهدتها بهذه الجرأة بحسب ما رصدت وطن يغرد خارج السرب، كما طالبوها بمراعاة مشاعر طليقة زوجها وأبناءه.

وجاء في التعليقات: (ونسيتى تقولي يا دره والسنه الجايه تكون مع ولادك وامهم).

وكتبت أخرى: (هما ليه بيعملوا دوشة كده…ما يراعوا شعور الام والأولاد…احتفلوا بس من غير استعراض ورقص).

وسخر آخر من رقص درة وعقب: (هم ومشاكل العالم العربي كله في رقص دره وزوجها كدا اتحل نصها على هز وسط دره).

ورأى آخر أن مصير درة الطلاق وعلق: (هذا فيديو فقط للعرض يعنى بالا نگلش show لانهم بعد فترة بيطلقون والفنانين الوطن العربي عامة ممثلات ومطربات الوطن العربي كلمة واحدة تناسبهم وهيا cheaper than cheap، يعني أرخص من الرخص).

وقبل أسابيع، نشر هاني سعد صورة وهو يحتضن درة عبر حسابه الرسمي على (انستجرام)، معقباً: (عش اللحظة بهدوء وشاهد جمال الجميع أمامك. المستقبل سوف يعتني بنفسه، اختر السعادة).

وختم سعد تعليقه بتوجيه كلمة غزل لزوجته: (أحبك).

بدورها ردت درة التونسية على غزل زوجها بإيموجي قلب، ووجه مُحب وممتن.

درة بالهوت الشورت

وشاركت الفنانة درة التونسية، جمهورها قبل أسابيع بصور من رحلتها في أحد المناطق الساحلية حيث تقضي إجازة الصيف هناك.

وظهرت درة في الصور التي نشرتها عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، وهي ترتدي ملابس البحر المكونة من هوت شورت يغلب عليه اللون الأخضر، مع توب بنفس الألوان، وبدون أكمام.

وأكملت درة إطلالتها بمكياج ناعم ومجموعة اكسسوارات ونظارة شمسية.22707968