اتفرج – صور جريئة لهيفاء وهبي

شكرا لقرائتكم خبر عن صور جريئة لهيفاء وهبي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت هيفاء وهبي صورة لها بإطلالة جريئة جعلتها تبدو وكأنها فتاة عشرينية، التي اعتمدت فيها على أزياء أبرزت رشاقتها وجعلتها تبدو أصغر سناً .

واحدة من بين إطلالات هيفاء وهبي التي أحدثت بها ضجة مؤخراً كانت إطلالة بملابس السباحة، ونشرت هيفاء وهبي عبر حسابها بموقع وتطبيق “انستقرام” عدة صور لها في أحدث ظهور بإطلالة صيفية بسيطة مزجت فيها العديد من الألوان.

كما ظهرت هيفاء وهبي بشكل مختلف وبدت أصغر وأنحف بوضوح، و اعتمدت في إطلاله على فستان طويل فاتح مفتوح من إحدى الجوانب، وأرتدت شنطة خضراء وحذاء أزرق مع أكسسوارات وطلاء أظافر من اللون الأصفر.

حيث أثار ذلك جدل جمهورها ومتابعيها بسبب ظهورها بشكل أصغر عن ما سبق.

وجاءت من ضمن التعليقات :”هي صغرت أمتى معقول دي هيفاء، إنتي تصغرين وأنا أكبر، هي هيفاء حالفة يمين ما تكبر، معقول جمالها ما بتكبر”.