شاهد .. وداعاً للإنسولين.. كوب من هذا المشروب "الأحمر" يخفض السكر في الدم خلال دقائق معدودة

انت الان تتابع خبر وداعاً للإنسولين.. كوب من هذا المشروب "الأحمر" يخفض السكر في الدم خلال دقائق معدودة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/07 الساعة 09:30 مساءً | (هبه الوهالي)

يمكن أن تتغير مستويات السكر في الدم لدينا على مدار اليوم، ولكن الحفاظ عليها تحت السيطرة أمر أساسي، خاصة بالنسبة للأشخاص المصابين بداء السكري.



إذا كنت تعاني من مرض السكري وارتفاع نسبة السكر في الدم، فقد تشعر بالعطش الشديد أو الجوع، بالإضافة إلى أعراض مثل عدم وضوح الرؤية والقيء. وقد تشعر بعدم الراحة وقد تعاني أيضًا من جفاف الفم وتشعر بالتعب أكثر من المعتاد.81606773

وبحسب دراسة جديدة أجراها باحثون من منظمة السكري في المملكة المتحدة، فإن تناول عصير الرمان، ينطوي على فوائد عديدة أهمها خفض مستويات السكر المرتفعة في الدم خلال 15 دقيقة فقط.



خلال الدراسة، أعطى الباحثون، للمشاركين الماء المحلى بالإضافة إلى 230 مل من عصير الرمان، ووجدوا أن استجابة الجلوكوز كانت منخفضة لدى المرضى الذين شربوا عصير الرمان.



لم يغير الماء مستويات السكر في الدم، ولكن الأشخاص الذين تناولوا عصير الرمان كان لديهم مستويات منخفضة من السكر في الدم بعد 15 دقيقة من شرب العصير.



وتشير النتائج التي توصل إليها الباحثون، إلى أن شرب عصير الرمان يمكن أن يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم لدى مرضى السكري الذين يتمتعون بوزن طبيعي.



وينصح الخبراء، مرضى السكري بعدم تناول عصير الرمان، قبل استشارة الطبيب لتحديد الكمية المطلوبة وتفادي الإفراط في تناوله، وفق ما أوردت صحيفة “ذا صن” البريطانية. 81606773