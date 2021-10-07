شاهد .. الفنان كريم فهمي ..يفضح علاقة شقيقه أحمد بزوجته الممثله هنا الزاهد!(صورة)

انت الان تتابع خبر الفنان كريم فهمي ..يفضح علاقة شقيقه أحمد بزوجته الممثله هنا الزاهد!(صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/07 الساعة 10:00 مساءً | (هبه الوهالي)

المناكفات التي تحدث بين الممثليْن المصرييْن الشقيقيْن

احمد فهمي وكريم فهمي، تضحكنا لأنّها تدل على مدى انسجامهما وتفاهمهما وروحهما المليئة بالدعابة والفكاهة.



نشر كريم صورةً جمعته بزوجته، ظهر يقبلها بلقطةٍ رومانسيّة غزت مواقع التواصل وحققت النسبة الأعلى من الإعجابات والتعليقات.37493812



نلاحظ حبّ كريم الكبير لحبيبة عمره التي لا تفارقه، يصطحبها بخياره كونه يحب مشاركتها كلّ تفاصيل حياته حتّى مهنته.



تهتم به كثيرًا وتختار له ملابسه ولا تغار من معجباته، وتفرحها نجاحاته، وعلاقاتها جيدة مع كلّ زملائه وزميلاته، لذا نحترمها ونحترم كريم الذي يقدّر امرأة مثلها.



تعليقه الفكاهي جعل كريم يفضحه ليكتب: (يا راجل دانت بتبوس كلب هنا من بقوا)، بالإشارة منه إلى رومانسيته التي حاول إنكارها عبر تعليقه.



أحمد أيضًا يحب هنا كثيرًا لكنه لا يعبّر كشقيقه عن حبه الكبير لها عبر (السوشيال ميديا).

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