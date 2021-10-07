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شاهد .. بدر خلف يفضح رهف القنون ويهاجمها ..وهذا ما كشفه عنها!

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الرياض - روايدا بن عباس - وجه خبير التجميل الإماراتي ونجم مواقع التواصل الإجتماعي ​بدر خلف​ رسالة عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، إلى إحدى الفتيات، وإعتبر العديد من متابعيه أنها موجهة للناشطة السعودية ​رهف القنون​ التي دائماً ما تثير الجدل بإطلالاتها وتصريحاتها.

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وعلق بدر قائلاً :"شافت محد عطاها وجه، راحت فتحت اونلي فانز، ترا كلنا نقدر نعرض جسمنا و نطلع ملايين بهالطريقة البورن Easy Money بس لفترة معينه، بعد مايملون الناس منك وش راح تسوين".

 

 

 

 

وأضاف :"كيف نظرتك لنفسك بتكون؟ احترام وتقديس الذات ماينشرون بفلوس الدنيا، من تخلين جسمك سلعه تخسرين نفسك وروحك وذاتك".88396936

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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