شاهد .. توقعات العرافة العمياء البلغارية السنة الجديدة 2022..تنبؤات ستصدمك!

انت الان تتابع خبر توقعات العرافة العمياء البلغارية السنة الجديدة 2022..تنبؤات ستصدمك! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/08 الساعة 01:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

توقعات صادمة وخطيرة لسنة 2022 سوف نضعها هنا بعد ان اعلنت عنها العرافة البلغارية التي كان لها الكثير من التوقعات التي حدثت بالفعل خلال السنوات السابقة، من المهم التعرف على توقعات السنة الجديدة 2022 من اجل ان يتمكن الشخص من اتخاذ القرارات التي قد تكون صحيحة الى حد بعيد بناءا على

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تنبؤات السنة الجديدة 2022، حيث ان العمل مازال مستمرا بهذا الشان من اجل الوصول الى معرفة كاملة بشان العرافة البلغارية التي يتحدث عنها الكثير من الاشخاص، لقد وصلتنا الكثير من الرسائل بشان نشر توقعات العرافة البلغارية واليوم سوف نضعها لكم وسوف نقوم بمناقشة الجزء الاكبر منها حتى تكون واضحة كما سوف نضع بعض التحليلات المبنية على توقعات العرافة

البلغارية 2022 التي ستوضح ماذا سوف يحدث في المسبقل والتاثيرات التي سوف تنتج عنها، من المهم معرفة ان كل فئة من المجتمع قد تتاثر بمستوى مختلف، فمثلا تاثير التوقعات على فئة رجال الاعمال مختلفة عن تاثيرها على الموظفين الحكوميين مثلا.

السعودية: توقعت العرافة البلغارية فانغا العمياء ان السعودية سوف تنعم بالامن والاستقرار والرخاء حسب الحسابات الفلكية التي قامت بها، حيث ان السعودية في 2022 سوف تشهد المزيد من التطورات الايجابية وسوف يتحسن اقتصادها وسوف تفتح العديد من المشاريع التي سوف تقلل نسبة البطالة في المملكة.



سوريا: بالنسبة لسوريا فقد قالت العرافة البلغارية انها سوف تنجح سوريا في التخلص من الحرب بشكل تدريجي وان الامور تتجه نحو السلام والاستقرار في سوريا وسوف يعود عدد كبير من اللاجئين الى وطنهم سوريا وهم سعداء جدا.



فلسطين: اما توقعات العرافة البلغارية حول فلسطين لم تكن جيدة، حيث بابا فانغا توقعت ان حدة الامور في فلسطين سوف تزداد سوءا. سوف تقوم الجماعات اليهودية الصهيونية باحتلال المزيد من الاراضي الفلسطينة وطرد اصحابها منها وسط المعاناة والقهر والحزن التي يشعر بها الشعب الفلسطيني.

مصر: توقعات مصر جاءت جيدة هذا العام وقد اكدت العرافة البلغارية ان مصر سوف يتحسن اقتصادها وسوف يدرك الشعب كيف يمكن الاستفادة من الامكانيات التي بين ايديهم كما ان نسبة البطالة في مصر سوف تبدا بالنقصان في سنة 2022.



العراق: ايضا العرافة البلغارية بشان العراق جيدة لعام 2022، حيث انها قالت سوف يتخلص العراق من الفاسدين وسوف يصبح العراق على الطريق الصحيح من اجل استعادة امجاده ويصبح من اقوى الدول في الشرق الاوسط على الصعيد العلمي والاقتصادي.



يذكر ان العرافة البلغارية فانجا العمياء قد تنبات قبل 20 عاما بالازمة السورية بالضبط واليوم نحن نعيش ما توقعته قبل 20 عاما ولذلك فان تنبؤاتها ياخذ بها من قبل الكثيرين من حول العالم.89427390