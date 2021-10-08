شاهد .. الفنانة ’’نداء شرارة‘‘ تصدم الأردنيين و تفجر مفاجأة مدوية بشأن خلعها للحجاب نهائياً !! (صورة صادمة)

انت الان تتابع خبر الفنانة ’’نداء شرارة‘‘ تصدم الأردنيين و تفجر مفاجأة مدوية بشأن خلعها للحجاب نهائياً !! (صورة صادمة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نداء شرارة فجرت مفاجأة مدوية و كتبت، على خاصية "ستوري"، على حسابها الخاص على موقع "انستجرام": "يعني أنا ليش أصحى ع تلفونات مشان أطلع أنفي هاد الخبر.

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بسبب أشخاص قرروا يطلعوا الموقع تبعهم تريند ويلموا شوية مشاهدات ".

وكانت قد ترددت أنباء العام الماضي أيضا عن تخلي نداء شرارة عن حجابها، فأعادت الفنانة نشر هذا الخبر، على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، والذي جاء عنوانه: "هل نداء شرارة خلعت الحجاب.. نداء شرارة بدون حجاب".

نداء نفت صحة هذا الخبر تماما، وسخرت منه بقولها: "من قوة الخبر تحمست.. دخلت أشوفني بلا حجاب".

95244909