شاهد .. صورة جديدة وصادمة لزوجة ’’الوليد مقداد‘‘ تفتح عليها باب التنمر.. لن تصدق ماذا لاحظ المتابعون ! (صورة)

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/08 الساعة 02:30 صباحاً | (مايا)

غير أنَّ المتابعين لاحظوا أن لفة حجاب نور يمكن أن تكون أجمل وتليق أكثر مع ملابسها وستايلها كونها شابة وعروس جديدة اضافة الى انها لا ترتدي الا اللفة البيضاء فتنمر البعض عليها وعلقوا ساخرين من الشابة الجميلة وقالوا أنها لا تمتلك الا لفة واحدة

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لا ترتدي غيرها الا ان قصم آخر ممن المعلقين دافعوا عنها مشيرين ان الموضوع ذوق ورأي خاص ولا يحق لأحد التدخل.

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