شاهد .. الفنانة ديانا حداد تتصدر "تريند" على موقع "تويتر" لن تصدق ماهو السبب!

انت الان تتابع خبر الفنانة ديانا حداد تتصدر "تريند" على موقع "تويتر" لن تصدق ماهو السبب! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/08 الساعة 02:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

تصدرت الفنانة ديانا حداد تريند عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وذلك بعد إحيائها حفلا فنينا في مصر، بمناسبة انتصار 6 أكتوبر.

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وشاركت الفنانة حداد، أمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالندوة التثقيفية 34 والتي حملت اسم “أكتوبر 73 والعبور إلى المستقبل”.

حيث علق أحد المتابعين :” يا عمري جمالك منوره انتي فخر لنا ونعتز فيك اطلالتك فخامة نورتي مصر الله يحفظك ديانا حداد”.

وذلك بمناسبة الذكرى 48 لانتصارات حرب 6 أكتوبر المجيدة، حيث قدمت الفنانة اللبنانية أغنيتين، الأولى أغنية وطنية بمفردها.

وأغنية أخرى تحمل اسم “كمل عبورك” بمشاركة الفنان تامر حسني وبلقيس، أمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

أوبريت “كمل عبورك” من كلمات محمد البوغا ومن ألحان أحمد العتباني وقدم على خشبة المسرح بمصاحبة فرقة كورال من الأطفال.

كما وشاهد السيسي، فيلمًا تسجيليًا بعنوان صناع التاريخ، والذي شارك به عدد من الفنانين أبرزهم، منى زكي، والفنان كريم عبد العزيز.

وكذلك الفنان أحمد السقا، والفنان أحمد فؤاد سليم، والفنان محمود حميدة، والشاعر هشام الجخ.

ونشرت الفنانة حداد، في تغريده لها عبر موقع تويتر، فيديو قصير وهي تقدم الحفل.

كما وعلقت على الفيديو قائلة :” كان لي الفخر بالمشاركة باحتفاليات 6 أكتوبر في مصر الحبيبة .. حفظ الله هذا البلد الجميل وحفظ شعبه الطيب..مصر في القلب”.



كما وأعجب الجمهور والمتابعين بإطلالة الفنانة ديانا وهي تقدم حفلها أمام الرئيس المصري السيسي.



حيث علق أحد المتابعين :” يا عمري جمالك منوره انتي فخر لنا ونعتز فيك اطلالتك فخامة نورتي مصر الله يحفظك ديانا حداد”.55704698