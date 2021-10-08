شاهد .. شوق الهادي ومهيرة عبد العزيز بوصلة رقص..تثير ضجة وتجنن الشباب عبر مواقع التواصل الاجتماعي!(فيديو)

انت الان تتابع خبر شوق الهادي ومهيرة عبد العزيز بوصلة رقص..تثير ضجة وتجنن الشباب عبر مواقع التواصل الاجتماعي!(فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/08 الساعة 03:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

أثارت الممثلة شوق الهادي المقيمة في الكويت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب نشر فيديو وهي ترقص الرقص العراقي.

وذلك مع الإعلامية الإماراتية مهيرة عبد العزيز في إحدى المناسبات.42159057

وارتدت شوق الهادي فستاناً باللون الأحمر ضيق وتميزت قصته بالكتف الواحد.



ما أعادت التذكير بالفيديو الذي جمعها بالفنان المصري محمد رمضان وهي ترقص بملابس مكشوفة من الساتان.

وتعرضت شوق لتعليقات القاسية وانتقادات بسبب ملابسها وطريقتها في الدلع والرقص.

ومنها الإعلامية مي العيدان. قائلة: “الحمد لله انك مو كويتية… وصدق المرحوم بدر الماس بكل كلمه قالها عنك”.

وأضافت :”اللي بيطلع يدافع عنها هو مثلها ويسوّي مثلها”.42159057