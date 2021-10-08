شاهد .. الفنانه فيفي عبده..من دون قصد تشعل السوشيال ميديا بكشف صدرها والجمهور بعلق!؟

انت الان تتابع خبر الفنانه فيفي عبده..من دون قصد تشعل السوشيال ميديا بكشف صدرها والجمهور بعلق!؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/08 الساعة 02:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

نشرت النجمة المصرية القديرة فيفي عبده

صورةً لها من داخل منزلها عند الصباح، بدت جميلة وبملامح مرتاحة.



فيفي لا تخرج من المنزل كثيرًا بسبب التزامها الحجر المنزلي تجنبًا لإمكان إصابتها بعدوى

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وخوفًا على صحتها وصحة أحبتها.

الصورة جميلة لكن المريضين نفسيًا لم ينتهبوا إلا لصدرها الذي ظهر قليلًا ولا نفهم ما العيب به!



فيفي لم ترقص هذه المرة ليهاجموها، ولم ترتدِ فستانًا قصيرًا، ما يدل على عقدهم النفسية والجنسية، ولو ارتدت النقاب لظلّوا ينتقدوها.



مئات التعليقات الرخيصة التي تشبه أصحابها رأيناها تتطاول على اسم النجمة الكبيرة.



عوضًا عن الاعتزاز بفنانة مثلها، شتموها من شدة تخلفهم ورجعيتهم.93837247