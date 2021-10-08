شاهد .. الفنانه ياسمين صبرى.. تفجر مفاجأة كبيره بشأن مسلسلها الرمضاني القادم!

انت الان تتابع خبر الفنانه ياسمين صبرى.. تفجر مفاجأة كبيره بشأن مسلسلها الرمضاني القادم! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/08 الساعة 04:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

قالت الفنانه ياسمين صبري في تصريحات صحفية أن السبب في عدم ظهورها بعمل درامي في الموسم المنقضي يرجع إلى عدم عثورها على النص الجيد الذي تبحث عنه دائما.

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فاجأت ياسمين صبري الجمهور بإعلان اتجاهها الى مجال الكتابة. وأشارت إلى أنها ستعود إلى التمثيل في شهر رمضان القادم 2022 بعمل من تأليفها.

فقالت : ” المسلسلات في رمضان مثل دوري أبطال أوروبا تجذب عددًا كبيرًا من المشاهدين في الشرق الأوسط. وأنشغل حاليا في تأليف مسلسلي الجديد ”.

وأضافت: ” هناك مشكلة حقيقية في إيجاد نصوص فنية جيدة وهذا ما دفعني لاستخدام مخيلتي في كتابة قصة من حياتنا الواقعية غنية بالأحداث الحقيقية التي يمكن أن نتعرض لها جميعا .. فالنص من العوامل الأساسية لنجاح أي فيلم أو مسلسل ” .

وتابعت الفنانه ياسمين صبري: ” لذلك اتخذت قراري بعدم المشاركة في أي عمل فني لا يعتمد على قصة مميزة وأعمل على تأليف وكتابة النص مع مجموعة من الكتّاب منذ مايو ويمكنني القول أنني مؤلفة القصة .. والتأليف موهبة فنية لديّ كنت أجهل وجودها ”



واستطردت : ” لا يمكنني وصف تجربتي بأنها ناجحة جدًا فقد بدأت أصدق ما يشاع عني كمجرد فتاة جميلة ومحظوظة دون أي موهبة فنية ”.

وواصلت: ” شاركت في أعمال تلفزيونية دون تركيز على التفاصيل لاقتناعي بأن الجمهور سيتابعني بكل الأحوال فلم أبذل أي جهد يذكر .. أنا ممتنة جدا لجمالي إلا أنني أمتلك العديد من الصفات الأخرى والجمال الداخلي لا يقل أهمية عن الجمال الخارجي ” .

واختتمت: ” الشهرة جعلتني أدرك المكانة التي يوليها الأشخاص لي بناءً على المظهر الخارجي. وهو ما دفعني للعمل على تطوير شخصيتي وبناء توازن حقيقي ” .48366384