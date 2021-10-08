شاهد .. ظهور نادر لملكة جمال لبنان والعرب .. لن تتخيل كيف أصبحت بعد 17 عامًا ( اتفرج الصورة )

انت الان تتابع خبر ظهور نادر لملكة جمال لبنان والعرب .. لن تتخيل كيف أصبحت بعد 17 عامًا ( اتفرج الصورة ) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/08 الساعة 04:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

نشرت ملكة جمال لبنان للعام 2003 ماري جوزيه حنين، صورة على حسابها الخاص في موقع انستغرام، في ظهور نادر لها، بعد 17 عامًا من نيلها لقب الجمال.



وتداول الناشطون الصورة التي أحدثت جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ رأى بعضهم أنها لم تتغير كثيرًا، فيما أشار آخرون إلى انها استخدمت تقنية الفوتوشوب من أجل إخفاء علامات التقدم في السن.42962502

وكانت ماري جوزيه قد نشرت هذه الصورة منذ أيام قليلة على حسابها الخاص في"إنستغرام". وبدا من خلالها أنها تدعو المتابعين إلى حضور معرض فني من المرتقب أن يقام في شهر كانون الأول/ديسمبر.



ويشار إلى أن الملكة السابقة مثلت بلدها لبنان في مسابقة ملكة جمال العالم في 2003 وتمكنت من أن تحتل مكانًا وسط المتسابقات الـ20 الأوائل. كما شاركت في العام التالي 2004 في مسابقة ملكة جمال الكون.

42962502