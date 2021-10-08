شاهد .. كأنها ملاك وبكل برائه ابنة معتصم النهار تقلد نادين نجيم.. والأخيرة تعلق "فيديو"

انت الان تتابع خبر كأنها ملاك وبكل برائه ابنة معتصم النهار تقلد نادين نجيم.. والأخيرة تعلق "فيديو" والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/08 الساعة 03:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

حاولت الطفلة ساندرا ابنة الفنان السوري معتصم النهار تقليد الفنانة اللبنانية نادين نجيم في أحد مشاهدها من مسلسل “صالون زهرة”، الذي نشرت الحلقة الأخيرة منه الأربعاء الماضي.

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ووثق مقطع فيديو سريع ساندرا، وهي تقوم بتقليد طريقة الفنانة نادين نجيم، في الاحتفال بصورة ساخرة بخبر حمل إحدى جاراتها في الحارة، والتي كانت تقصد إثارة المشاكل معها، نظرا لوقوع زوج الأخيرة في غرام “زهرة”.



وقد تداول الرواد على مواقع التواصل الاجتماعي المقطع بشكل واسع، وقال بعضهم إن ساندرا نجحت بتقليد الفنانة نادين نجيم، مشيرين إلى أنها ستخطو خطوات والدها في التمثيل عندما تكبر.



بدورها أعادت نادين نجيم نشر صورة من مقطع الطفلة عبر خاصية الستوري في موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستغرام، مبدية إعجابها الشديد بها وهي تقلدها، وعلقت: “ياحياتي يا ساندرا ياقلبي.. الله يخليلكن ياها”.



ورد معتصم النهار على النجمة اللبنانية بالقول: “والله يخليلك جيوفاني وهيفين حبيبات قلبي”.

وكان اسم “صالون زهرة” قد تصدر الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية في عدد من الدول العربية، بعد اختتام الحلقة الأخيرة.



وكانت قد شكلت النجمة نادين نسيب نجيم تريند على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بعد عرض أولى حلقات مسلسل “صالون زهرة” التي بدأت أمس الخميس، على موقع “اتفرج VIP”.



كتبت نادين عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام. ردًا على النجاح الذي حققته في أول حلقة من المسلسل: “شكراً كتير على الأصداء الحلوة، وشكراً إنكم استمتعتوا بالقصة. ومبسوطة إنه رسمت ضحكة على وجوهكم بعيداً عن المشاكل اللي عم نعيشها كل يوم نغير جو وننسى شوية همومنا”.

مسلسل صالون زهرة من كتابة نادين جابر، إخراج جو بوعيد، وبطولة نادين نسيب نجيم، معتصم النهار، طوني عيسى، فادي أبي سمرا، جنيد زين الدين، نهلة داوود، كارول عبود، زينة مكي، لين غرة، رشا بلال، أنجو ريحان، حسين مقدّم. علي سكر.

بمشاركة نقولا دانيال. عمر ميقاتي، نوال كامل، مجدي مشموشي، ناظم عيسى، سمارة نهرا، جورج دياب، هشام أبو سليمان، كميل يوسف.27123043