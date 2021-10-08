شاهد .. رهف القانون بإطلالة خليعة للغاية من غرفة النوم بمايوه زهري!! اتفرج

انت الان تتابع خبر رهف القانون بإطلالة خليعة للغاية من غرفة النوم بمايوه زهري!! اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أحدثت الناشطة السعودية الهاربة رهف القنون موجة واسعة من الجدل مرة أخرى بعد نشرها مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على احد مواقع السوشل ميديا ظهرت فيه هي مرتدية “مايوه” باللون الزهري مكون من قطعة واحدة.

وتصدرت رهف حديث المتابعين حيث علقت احداهن: “أخذت على هل الجو الجريء، كل يوم بتفاجئنا بشي جديد، لانها عارفة الجمهور بحطها في رأس القائمة، ما حد يتابعها،، بتختفي لوحدها”.44150507

مؤخرًا فاجأت رهف القنون المتابعين بنشرها صور لها نعتوها بأنها قد تجاوزت الخطوط الحمراء في الجرأة، وذلك بعد مرور يومين من استعراضها جسدها أثناء قضاء وقتها على البحر.

شاركت رهف صورًا لها وهي مرتدية تنورة مكشوفة بوضعيات جريئة. واغلقت خاصية التعليقات لكي تتفادى أي انتقادات او هجوم، لكنها تعرضت للهجوم عقب نشرها صورا على حسابات أخرى.

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