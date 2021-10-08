شاهد .. بعد ظهور وائل كفوري بوضعية حميمية مع إنجي خوري .. اتفرج رد زوجته

انت الان تتابع خبر بعد ظهور وائل كفوري بوضعية حميمية مع إنجي خوري .. اتفرج رد زوجته والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - شنت أنجيلا بشارة، طليقة الفنان اللبناني وائل كفوري، هجوماً على مشهورة السوشيال ميديا السورية انجي خوري، بسبب ظهورها مع وائل كفوري في صورة لهما من إحدى الحفلات.

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وبثت إنجي خوري مقطع فيديو، لترد على أنجيلا وتتهمها بالغيرة على أحد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت خوري: "انجيلا حياتي ما كون أنا سبب طلاقك كمان، رح تلتجئي للقضاء، ومش معقول الغيرة، ما عم صدق، بس بتعرفوا لو أنا محلا يمكن كنت غيرة وفقعت".

وختمت خوري الفيديو وهي ترقص على أنغام أغنية وائل الأخيرة (البنت القوية).

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