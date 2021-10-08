شاهد .. يشيب لها الرأس.. إيمي سمير غانم تتلقى صدمات قاسية من شقيقتها دنيا وتنهار باكية

انت الان تتابع خبر يشيب لها الرأس.. إيمي سمير غانم تتلقى صدمات قاسية من شقيقتها دنيا وتنهار باكية والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - صدمات كبيرة تعرضت لها الفنانة إيمي سمير غانم خلال الأيام القليلة الماضية زادت من تردي وضعها النفسي وأحزانها التي تعيشها منذ وفاة والديها الفنان الراحل سمير غانم والفنانة الراحلة دلال عبد العزيز.

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الصدمة الأولى عندما خلعت شقيقتها دنيا ثوب الحداد في الشهر الماضي، وشاركت في حفل خطوبة الفنان محمد محمود عبد العزيز، نجل الفنان الراحل محمود عبدالعزيز.

وتلقت إيمي صدمة ثانية عند ظهور شقيقتها دنيا وهي تضع المكياج قبل دخولها قاعة خلال افتتاح الدورة الـ 14 من المهرجان القومي للمسرح المصري الذي أقيم قبل أيام.

وفوجئت إيمي خلال الساعات الماضية بقرار شقيقتها دنيا سمير غانم العودة للتمثيل واستئناف تصوير مسلسلها «عالم موازي» خلال الأيام المقبلة والذي كان قد خرج من السباق الرمضاني بسبب الظروف التي مرت بها دنيا سمير غانم.

ويأتي ذلك بعد الصدمة التي تلقتها باستناف زوجها الفنان حسن الرداد تصوير فيلم الجديد “تحت تهديد السلاح” الذي يتشارك بطولته مع الفنانة مي عمر بعد فترة طويلة من تعطل تصويره وهو الأمر الذي أغضبها وزاد من أحزانها.

وكشفت مصادر مقربة من الفنانة إيمي سمير غانم أنها قررت اعتزال الفن والابتعاد عن الساحة الفنية بعد أن فشلت في الخروج من حالتها النفسية الصعبة عقب وفاة والديها الفنانين سمير غانم ووالدتها الفنانة دلال عبد العزيز.

وأكدت ايمي أنها تريد الانعزال والابتعاد عن الساحة الفنية خلال هذه الفترة، ولن تستطيع العودة الي التمثيل الا بعد استقرار حالتها بشكل كامل، ولا تعلم متى يمكن أن يحدث ذلك وفق مجلة الجميلة.

وبدت إيمي سمير غانم منهارة تماما في رسالة مؤثرة وجهتها إلى والديها الراحلين، الفنان سمير غانم وزوجته الممثلة دلال عبد العزيز، معربة عن حزنها لفقدانهما.

وعلى صفحتها الشخصية في "إنستغرام"، نشرت إيمي غانم صورة تجمع والديها، وعلقت عليها قائلة: "كل لحظه بتمر عليا شايفاكو قدام عيني وانتو بتتألمو، وأنا ودنيا مش عارفين نعمل حاجه.. الحمد لله..الحمد لله ..الحمد لله".

وأضافت: "بس انا مش عارفه أكون تمام..كل وقت بيعدي كنت فاكره هكون أحسن..بس الحقيقة إني أوحش من الأول..وكل حاجه عملتها بس مش بهدا..الحمد لله علي نعمة الصلاة والتسبيح والدعاء أكيد".

وأكدت إيمي سمير غانم في منشور عبر حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي أن حالتها أصبحت أسوأ مما قبل، وطلبت من كافة متابعيها وأصدقائها الدعاء لها بـ"مزيد من الصبر، بعدما جربت كل شيء، ولكنها لا تهدأ نفسيا رغما عن هذا، وحمد لله تعالى على نعمة الصلاة والتسبيح والدعاء".

وتوفي الفنان القدير، سمير غانم، في مايو/ أيار الماضي، بينما رحلت زوجته الفنانة القديرة دلال عبد العزيز عن عالمنا في شهر أغسطس/ آب الماضي، وذلك بعد أن خاضا صراعا ضد فيروس كورونا.81506486