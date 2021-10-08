شاهد .. مأساة بطل مسلسل "رأفت الهجان".. لا يمتلك قوت يومه ويبحث عن ثمن العلاج!

انت الان تتابع خبر مأساة بطل مسلسل "رأفت الهجان".. لا يمتلك قوت يومه ويبحث عن ثمن العلاج! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/08 الساعة 05:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

ابتعد الفنان لطفي لبيب عن الاضواء من قرابة العامين، بعد ان أصيب بأزمة صحية شديدة جعلته لا يستطيع الوقوف امام الكاميرا وممارسة مهنته المحببة وهي "التمثيل"



وعلي الرغم من النجومية الكبيرة التي يتمتع بها لطفي لبيب الا أنه لم يعد احد يذكره واصبح من المنسيين.63244780



وكشف مصدر مقرب من لطفي لبيب انه يعاني من ازمة مادية كبيرة، حتي انه لم يعد يمتلك ثمن العلاج، وطلب عدد من اصدقائه تدخل الفنان اشرف زكي نقيب الممثلين للمساهمة في علاجه وتكفل النقابة بجزء منه



من جانب آخر قال الفنان لطفي لبيب: شاركت في الكتيبة 26 مشاة الفرقة السابعة وخدمت في الجيش لمدة 6 سنوات ونصف وكانت كتيبتي من اوائل الكتائب التي عبرت القناة خلال نصر اكتوبر 1973.



وأضاف:"قضيت في الجيش أجمل أيام عمري ولا يمكن أن أنساها".



وتساءل الفنان لطفي لبيب، قائلًا: هناك 27 جنديا حصلوا علي نجمة سيناء لماذا لا يوجد شارع باسمهم أو مدرسة؟ معقبًا: أين هؤلاء الأبطال؟.



وتابع: ادعو الناس الذين شاركوا في حرب اكتوبر بالذهاب إلي الكتائب التي كانوا فيها للاحتفال بذكري الحرب، معقبًا:"شكلنا كده مش هنلحق نروح لكتائبنا لأننا خلاص كبرنا".



وبدأ الفنان لطفي لبيب، مشواره الفني من المسرح، حيث شارك خلال سنوات الثمانينات في بعض الأعمال منها مسرحية "كلام خواجات، والمغنية الصلعاء، والشحاتين، الملك هو الملك"، أعقبها في التسعينات بمجموعة من المسرحيات منها "كعب عالي، الرهائن، سوق الحلاوة، حلو وكذاب".



وخلال هذين العقدين شارك بأدوار في مجموعة من المسلسلات والأفلام من بينها: "ألف ليلة وليلة 1995، الزيني بركات 1995، أرابيسك 1994، لا 1994، المحاكمة 1993، شارع المواردي 1993، غاضبون وغاضبات 1993، ألف ليلة وليلة 1992، فوازير المناسبات الفوازير 1989، سجن أملكه 1987، رأفت الهجان 1987".



اتسعت شهرة الفنان لطفي لبيب لأقصى مدى خلال الفترة من 2000 حتى الآن، فنادرا ما تجده في عمل فني سواء كان فيلما أو مسلسلا تليفزيونيا أو إذاعيا، أو عمل مسرحي.. واستطاع من خلال "إفيهاته" التي حفظها الجمهور عن ظهر قلب.63244780