شاهد .. اتذكرون بطلة فيلم العفاريت..عُرفت بمشاهدها الجريئه.. وأصيبت بجلطة اثناء تصويرها لمسلسل.. حكاية الفنانة التي توفت وهي تصلي الفجر

انت الان تتابع خبر اتذكرون بطلة فيلم العفاريت..عُرفت بمشاهدها الجريئه.. وأصيبت بجلطة اثناء تصويرها لمسلسل.. حكاية الفنانة التي توفت وهي تصلي الفجر والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/08 الساعة 05:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

ولدت مديحة كامل صالح أحمد، عام 1962م عاشت في القاهرة والتحقت بكلية الآداب، وبدأت مسيرتها الفنية بأدوار صغيرة في السينما والمسرح، بالإضافة الى عملها في عروض الأزياء، وكانت البداية الحقيقية لها كبطلة في فيلم 30 يوم في السجن، بالاشتراك مع الفنان فريد شوقي.



حققت الفنانة نجاحا باهرا في السينما المصرية، وتميزت بتقديم الكثير من الأدوار المختلفة، لكنها حققت شهرتها عن طريق أدوار الإغراء.61909407

وكانت الفرصة الكبرى لمديحة كامل مع المخرج كمال الشيخ في فيلم الصعود إلى الهاوية، أمام الفنان محمود ياسين، وكان ذلك فرصة كبرى لها في الفوز ببطولة الفيلم الذي نجح نجاحاً كبيرا.

وتزوجت الفنانة مديحة كامل ثلاث أزواج، الأول كان رجل الأعمال الشهير محمود الريس، وأنجبت منه إبنتها الوحيدة ميريهان، ثم تزوجت بعد ذلك المخرج شريف حمودة، وتزوجت من محامي غير معروف بعد ذلك حتى وفاتها.



عانت الفنانة مديحة من مرض القلب طوال حياتها، وأصيبت بجلطة عام 1975 أثناء تصويرها مسلسل الأفعى، وظلت طريحة الفراش في لمدة عشرة أشهر بسبب ضعف عضلة القلب وتراكم المياه على الرئة بشكل مستمر مما أستدعى مكوثها في المستشفى لفترة طويلة.



واعتزلت الفنانة مديحة كامل عام 1992م، وارتدت الحجاب، وكان أخر أفلامها بوابة إبليس.

وتابعت: "دخلت لأوقظها ولكنها لم ترد، ولم يخطر ببالى أنها ماتت فوجهها كان مضيئا وجسدها لينا، وظللت أناديها واعتقدت أنها أصيبت بإغماء، ونقلناها الى المستشفيات ووجدنا انها توفت"، وكان ذلك عام 1997م.61909407