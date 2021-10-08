شاهد .. أسطورة الرقص الشرقي.. أحرقت 20 بدلة الرقص والمفاجأة في سبب اعتزالها الفن

انت الان تتابع خبر أسطورة الرقص الشرقي.. أحرقت 20 بدلة الرقص والمفاجأة في سبب اعتزالها الفن والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - اتصلت الخياطة التي تعيش مع سهير زكي في شقتها بالجيزة بوالدتها وزوجها المصور محمد عمارة، وقالت لهما: «إن سهير زكي أمسكت بالمقص وراحت تقطع في بدل الرقص الخاصة بها، وجزعت الأم وجزع زوجها وهرعا إلى بيت سهير زكي ليجدا الأخيرة تمسك بمقص وتنهال على بدل رقصها تمزيقًا حتى أصبحت أكبر قطعة في مقدار حجم كف اليد»، وذلك حسبما ذكر تقرير عن سهير زكي نشر في مجلة الكواكب.

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ولم تكتف الراقصة الشهيرة بقطع بدل رقصها وإنما سارعت إلى صفيحة "جاز"، وسكبت محتواها على القطع الصغيرة التي تبقت من بدلها وأشعلت النار، وحين استفسرت منها أمها وزوجها عن سبب كل هذا وسبب حرقها للبدل قالت "إنها اكتشفت أن البدل تكشف أجزاء من جسمها، وأن هذا حرام".

أحرقت سهير زكي عشرين بدلة رقص بالتمام والكمال، وقالت أنها سألت زوجها عن كيف تظهر البدل أجزاء من جسمها فترك لها زوجها حرية الاختيار وأن هذا راجع إليها مما جعلها تشك في قرارة نفسها أن زوجها ليس راضيًا عن بدلها، وعلى إثر هذا التفكير كلفت سهير زكي الخياط الذي تتعامل معه بأن يصنع لها بدل جديدة، وراعت فيها أن يكون التصميم خاص ويخفي من جسمها أكثر مما يظهر.

واحظت "زكي" أن الخياط يؤجل موعد تسليم البدل الجديدة لأنه يعرف أيضًا أنها تمتلك الكثير منها، وعندما زادت مماطلته لها فكرت في وسيلة تستعجله بها فقامت بحرق 20 بدلة رقص حتى تضعه أمام الأمر الواقع، ونجحت خطة «سهير» وتسلمت البدل الجديدة في اليوم التالي لكنها صعقت؛ لأن الخياط قام بالفعل بسد كل أجزاء الجسد بالكامل ولكن بقماش شفاف يشي بكل ما تحته ويظهر كل شيء، ومن هنا قررت سهير زكي أن تبدأ رحلة جديدة مع خياط جديد وبدل جديدة تتوافق مع ما فكرت فيه.

سر اعتزالها

قالت الفنانة سهير رمزي، إنها كانت ملتزمة كثيراً في حياتها الشخصية رغم كامل المشاهد الجريئة بأفلامها، حيث إنها كانت تحج إلى بيت الله الحرام، وتلتزم بالصلاة، ولكنها قررت اعتزال التمثيل وارتداء الحجاب بعد سماعها درس ديني، خلق داخلها شعوراً قررت التمسك به والاعتزال بعده والتقرب من الله، وفقاً لقولها.

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وأضاف سهير رمزي، خلال لقائها ببرنامج «بين اتنين» الذي يذاع على فضائية «المحور»، أنها تزوجت أكثر من مرة، ولكنها تناست كل زيجاتها السابقة، وتتمسك بزوجها الحالي، قائلة: "مش عايزة أفتكر أي جوازة سابقة، واعتبر نفسي اتجوزت مرة واحدة"، على حد تعبيرها.

وعن موقف زوجها الحالي من أفلامها السابقة، أكدت أنه يغار عليها مثل أي زوج يغير على زوجته، ولكن "غيرته مقبولة، ولا يفضل مشاهدة 50% من أفلامي، بسب ما تحويه من مشاهد جريئة"، على حد وصفها.

وأشارت إلى أنها شعرت بأنها أذنبت في حق نفسها في بعض الأفلام التي قدمتها، قائلة: "كنت ممكن أرفض بعض المشاهد وأعترض عليها، ولكنى لم أفعل، وهذا ما أغضبني من نفسي"، على حد قولها.28718087