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شاهد .. عريس متهور يفقد عروسه الوعي في ليلة الدخلة.. ما فعله لا يخطر على بال بشر!

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الرياض - روايدا بن عباس - فقدت عروس أردنية الوعي خلال حفل زفافها، وذلك بعد قيام العريس مفاجأة غريبة من نوعها خلال العرس.

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وبحسب ما ذكرته وسائل الإعلام الأردنية أن العريس قام بإخراخ أفعى كبيرة من صندوق هدايا كبير للعروس بهدف التقاط صورة تذكارية مع للعروسين مع الأفعى.

 

 

وبمجرد أن شاهدة العروس الأفعى سقطت فاقدة للوعي تماماً وتم نقلها إلى المستشفى وهي تعاني من حالة فزع كبيرة بسبب محاولة الأفعى مهاجمتها.29621702

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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