شاهد .. فضيحة ياسمين صبري وأحمد ابو هشيمة.. تتصدر وتفجر محركات البحث والجمهور في ذهول!

انت الان تتابع خبر فضيحة ياسمين صبري وأحمد ابو هشيمة.. تتصدر وتفجر محركات البحث والجمهور في ذهول! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/08 الساعة 07:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

تصريحات مثيرة للجدل كشفتها الفنانة المصرية ياسمين صبري في مقابلتها الأخيرة فضحت من خلالها غرورها الكبير وربط البعض هذا الأمر بتغيرها بعد زواجها من أحمد أبو هشيمة.





الفنانة ياسمين صبري فضحت غرورها بعد مرور حوالي السنتين على زواجها من رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة حيث قالت عن الانتقادات التي تتعرض لها عن أدائها التمثيلي: “هناك مشكلة حقيقة في إيجاد نصوص فنية جيدة، وهذا ما دفعني لاستخدام مخيلتي في كتابة قصة من حياتنا الواقعية غنية بالأحداث الحقيقة التي يمكن أن نتعرض لها جميعنا؛ فالنص من العوامل الأساسية لنجاح أي فيلم أو مسلسل”71460186





وتابعت القول " اتخذت قراري بعدم المشاركة في أي عمل فني لا يعتمد على قصة مميزة، وأعمل على تأليف وكتابة النص مع مجموعة من الكتّاب منذ مايو، ويمكنني القول أنني مؤلفة القصة”.





وأضافت ياسمين أنها دائماً ما تبحث عن النص الجيد لأنها ممثلة موهوبة لكن لم تجد نصاً مميزاً لذلك لم تشارك في أي مسلسل في العام الماضي.



الجدير بالذكر ان الفنانة ياسمين صبري تصدرت محركات البحث خلال ال24 ساعة الماضية بعد إطلالتها الاخير خلال جلسة تصويرها برفقة أكبر شركة مجوهرات في العالم اثناء تواجدها في ايطاليا71460186