شاهد .. بعد تعليقه الملتهب على مفاتن هيفاء وهبي معتصم النهار.. يبرر الخيانة ويشعل غيرة زوجته!

انت الان تتابع خبر بعد تعليقه الملتهب على مفاتن هيفاء وهبي معتصم النهار.. يبرر الخيانة ويشعل غيرة زوجته! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/08 الساعة 08:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

صدم النجم السوري معتصم النهار محبيه بحديثه في لقاء تليفزيوني، عن الخيانة الميررة، مؤكدا أن الأمر يتوقف على "مع من يخون"، فبرأيه لا يوجد رجل لا يخون، وقال: "الخيانة ما فيني

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بررها، مافيني أقول إن هي مبررة، وفي نفس الوقت هي مبررة، الخيانة بتشمل طرفين"، ما جعله يتعرض بحديثه للهجوم من قبل المتابعين بسبب تبرير الخيانة والدفاع عنها، بينما عبر البعض عن احترامهم لشجاعته وعدم ادعاء المثالي.

وربط البعض بين تصريحات معتصم النهار عن الخيانة، والفيديو الذي أثار الجدل مع حورية فرغلي، وكذلك تعليقه بقلوب على صور هيفاء وهبي التي كشفت بها صدرها وأفخاذها، ولكن رد النجم السوري على الانتقادات التي وجهت له بعد تداول غزله مع

الفنانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقال في لقاء لبرنامج "ET بالعربي" أن الفنان لا يركز على مثل هذه المواضيع التي ينتبه لها الجمهور"، مؤكدا ان هذه التفاصيل لا داعي لها وليست موجودة.

وعلى غيرة زوجته، قال معتصم النهار: "بالتأكيد لين حبيبتي تغار من محبة المعجبين، ولكنها لا تغار من عدم ثقتها بي وأقول لها أحبها جداً".49409818