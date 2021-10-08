شاهد .. حباية كريز... هيفاء وهبي تفجر محركات البحث بإطلالة صادمة..اتفرج

انت الان تتابع خبر حباية كريز... هيفاء وهبي تفجر محركات البحث بإطلالة صادمة..اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - اثارت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي اعجاب جمهورها في الساعات الأخيرة بعد إطلالتها الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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في التفاصيل ، نشرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستجرام صورا جديدة من آخر جلسة تصوير قامت بها اثناء تواجدها في بيروت.

وظهرت هيفاء في صورها الاخيرة بإطلالة جذابة جدا مرتدية فستان باللون الاسود والابيض اثناء جلوسها فوق سيارتها الفارهة ووجهت رسالة لبعض الاشخاص اللذين يقومون بانتقادها قائلة " قال مالقوش في الورد عيب فقالوا كل اللي بيتقال "

وتفاعل جمهور الفنانة هيفاء عبر خاصية التعليقات والاعجابات مشددين على جمالها وإطلالتها الجذابة في الصور.

من جهة اخرى ، أحيت الفنانة هيفاء وهبي مؤخرا حفلها الاخير في الساحل الشمالي بظهور مئات من الجمهور برفقة الفنان المصري أكرم حسني.

الجدير بالذكر ان الفنانة هيفاء وهبي أطلقت ديو غنائي مشترك برفقة الفنان أكرم حسني بعنوان " لو كنت " وتصدر مقطع فيديو عملها الجديد أعلى مشاهدات عبر منصة اليوتيوب.

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