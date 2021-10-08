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شاهد .. بإطلالة ساخنة.. هيفاء وهبي تستعرض جسدها بجرأة من جديد والجمهور: (فين الفستان؟)...اتفرج

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الرياض - روايدا بن عباس - استعرضت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، أنوثتها من جديد بإطلالة أكثر جرأة هذه المرة.

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وعبر حسابها الرسمي على تطبيق (انستجرام)، نشرت هيفاء وهبي صوراً جديدة لها وهي ترتدي فستاناً أحمر ضيق، عاري الظهر بشكل صارخ، مع فتحات جانبية تكشف ساقيها.

 

 

واستكملت هيفاء إطلالتها بوشاح بنقشة النمر، وتركت شعرها الأسود منسدلاً.

 

 

ووصف الجمهور الفستان بالعاري، وتساءلوا (أين الفستان أصلاً)، مشبهينه بقميص النوم، وأكدوا أن هذا الطبيعي لدى الفنانة اللبنانية.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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