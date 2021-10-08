شاهد .. لن تصدق دلال عبدالعزيز تفاجئ جمهورها بعد وفاتها..اتفرج

انت الان تتابع خبر لن تصدق دلال عبدالعزيز تفاجئ جمهورها بعد وفاتها..اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/08 الساعة 10:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

كشف الفنان المصري الشاب محمد الشرنوبي، عن بوستر فيلمه الجديد «فرق خبرة»، والذي تُشاركه فيه الفنانة دلال عبد العزيز، التي وافتها المنية في شهر أغسطس الماضي، متأثرة بمضاعفات إصابتها بفيروس كورونا.

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وظهرت دلال عبد العزيز، على بوستر فيلم «فرق خبرة»، بجانب محمد الشرنوبي، وهدى المُفتي، إذ انتهى تصويره قبل رحيلها.

ونشر محمد الشرنوبي، صورة لبوستر الفيلم، عبر حسابه الشخصي على «إنستغرام»، مُعلقًا عليها بقوله: «لماذا أنت كذلك وكيف لا تصبح هكذا؟.. البوستر الرسمي لفيلم فرق خبرة"

فيلم «فرق خبرة»، يُعد البطولة المُطلقة لـ محمد الشرنوبي، في عالم السينما، ويُشاركه البطولة كلًّ من هدى المفتي، ومحمود البزاوي، والراحلة دلال عبد العزيز، وطه دسوقي، وهو من تأليف وإخراج شريف نجيب، وإنتاج شركة «فيلم كلينك» للمنتج محمد حفظي وشاهيناز العقاد.

الجدير بالذكر ان الفنانة المصرية الراحلة دلال عبدالعزيز ، توفت في السابع من اغسطس الماضي بعد معاناة استمرت أكثر من 90 يوم داخل المستشفى بعد اصابتها بفايروس كورونا المستجد وظلت تعاني من اعراض ما بعد الاصابىة بسبب نقص الاكسجين وتليف الرئة الذي ادى الى وفاتها.

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